Inter, addio di Perisic sempre più concreto. Possibile ritorno in Germania, ma c'è la Roma

Ivan Perisic è sempre più lontano dall'Inter, stando a quanto scrive oggi il sito tematico L'Interista. L'esterno croato, come ribadito nei giorni scorsi, non vuole rinnovare il proprio contratto coi nerazzurri e a fine stagione saluterà la società interista. L'idea è quella di tornare in Germania, ma nelle ultime ore diverse squadre hanno sondato il terreno: il giocatore piace a Roma, Everton e Milan.