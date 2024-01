Inter, Agoumé in partenza verso Siviglia: va in prestito con diritto di riscatto (e recompra)

Lucien Agoumé sta lasciando in questi minuti Milano per volare a Siviglia e diventare un nuovo giocatore biancorosso. Il centrocampista dell'Inter si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri manterranno una clausola per la recompra a un prezzo più alto come riportato da Fabrizio Romano. Il club spagnolo ha avuto la meglio sull'Olympique Marsiglia che negli ultimi giorni aveva provato a inserirsi per prenderlo in prestito, ma Agoumé ha preferito una nuova avventura in un campionato che non conosce ancora. Niente da fare quindi per Gennaro Gattuso che si era speso in prima persona per cercare di acquistarlo.

Agoumé si è trasferito all'Inter nel 2019, senza però riuscire a diventare un elemento della prima squadra e per questo è stato prestato più volte: prima allo Spezia, poi al Brest e infine al Troyes. Poco spazio anche in questa stagione con solamente quattro minuti giocati in Serie A, nessuno in Coppa Italia e in Champions League.

A settembre Agoumé è stato convocato per la prima volta dalla nazionale under21 francese, sebbene non giocasse mai con l'Inter. Il prossimo 9 di febbraio compirà 22 anni, dunque ha ancora tutto il tempo per crescere e sbocciare. Cosa che finora, in nerazzurro, non è mai riuscito a fare nonostante i quattro anni di permanenza.