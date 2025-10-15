Agoume brilla nel Siviglia: "Dopo 2 giornate ci davano in Segunda, ora siamo da Europa"

Il centrocampista del Siviglia, Lucien Agoumé, sta vivendo un momento di fiducia e crescita notevoli ma mantiene i piedi per terra. Dopo l’ultima vittoria in Liga contro il Barcellona, il francese ha analizzato l’attualità del club andaluso e il suo rendimento personale, evidenziando il cambio di mentalità che sta attraversando la squadra: "Le settimane sono sempre più belle quando si vince. Abbiamo lavorato con il sorriso in questi dieci giorni, ma sapendo cosa serve per continuare a vincere. È solo una vittoria, vogliamo proseguire su questa strada per ottenerne molte altre"; ha detto l'ex Inter.

Agoumé ha elogiato il contributo di Mendy: "Mi trovo bene con lui, dà equilibrio in difesa ma anche qualità nel gioco. Mi sento a mio agio con lui, con Sow, con Gudelj... l’importante è capirsi in campo". Sul suo rapporto con il club, al quale è riconoscente: "Il Siviglia ha sempre creduto in me fin dal primo giorno. Mi ha permesso di crescere come giocatore e come persona. Sono felice di poter continuare qui".

Riguardo alle critiche iniziali, Agoumé è chiaro: "Dopo la seconda giornata dicevano che saremmo retrocessi e ora parlano di Europa. Il nostro obiettivo è pensare solo alla prossima partita". Sul tecnico Matías Almeyda: "Ha portato carattere, esperienza e spirito di lotta. Stiamo seguendo le sue idee e possiamo ancora migliorare. Forse i risultati positivi fanno emergere meglio le qualità di ogni giocatore".