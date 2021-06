Inter, Alibaba può rilevare Suning: movimenti sottotraccia per il controllo del gruppo di Zhang

vedi letture

Entro un anno Suning deve rientrare di 7 miliardi di dollari e in suo soccorso potrebbe arrivare Alibaba, colosso dell'e-commerce da 572 miliardi di capitalizzazione di Borsa, che già lo scorso dicembre ha preso in pegno la quota di controllo dell'Inter nell'ambito di un'operazione con Taobao. Reuters fa sapere che adesso Alibaba potrebbe rilevare il controllo di Suning attraverso movimenti sottotraccia, in virtù di rapporti stretti tra le due multinazionali, fin dal 2015, quando la società fondata da Jack Ma acquistò il 20% delle azioni del gruppo di Nanchino per 4,6 miliardi.