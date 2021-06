Inter, anche Perisic potrebbe salutare. Ingaggio pesante e interessamenti da Bundes e Premier

vedi letture

Ivan Perisic potrebbe salutare l'Inter durante questo mercato estivo. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e questa è l'ultima occasione per i nerazzurri di monetizzare dalla sua cessione. Il croato ha estimatori sia in Germania che in Inghilterra e visto il suo ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, che pesa molto sulle casse del club, l'Inter potrebbe cederlo nel corso della prossime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.