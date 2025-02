Inter, Asllani: "Importante rialzarsi dopo una sconfitta, ora testa alla Lazio"

vedi letture

L’Inter batte il Genoa 1-0 e vola momentaneamente in testa alla classifica a +1 sul Napoli, impegnato domani alle 12.30 sul campo del Como. Nel post partita di Inter TV è intervenuto il centrocampista nerazzurro Kristian Asllani: “È una vittoria che conta tantissimo, venivamo da una sconfitta e sapevamo che vincendo saremmo tornati al primo posto. È stata una partita molto difficile contro una squadra ben allenata, ma siamo felici per il risultato. Il Genoa ci ha messo in difficoltà con la sua organizzazione, serviva pazienza e l’abbiamo sbloccata nella ripresa".

Poi ha aggiunto: "Il Genoa si è difeso davvero bene e siamo stati bravi a sbloccarla. Da qui alla fine saranno tutte battaglie, siamo agli sgoccioli e sappiamo qual è il nostro obiettivo. La condizione della squadra è buonissima e siamo tutti partecipi, pensiamo alla Lazio e a passare il turno in Coppa Italia".

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 57 (26 partite giocate)

Napoli 56 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (26)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)

Il programma del 26° turno di Serie A

Venerdì 21 febbraio 2025

20:45 Lecce - Udinese 0-1

Sabato 22 febbraio 2025

15:00 Parma - Bologna 2-0

15:00 Venezia - Lazio 0-0

18:00 Torino - Milan 2-1

20:45 Inter - Genoa 1-0

Domenica 23 febbraio 2025

12:30 Como - Napoli

15:00 Hellas Verona - Fiorentina

18:00 Empoli - Atalanta

20:45 Cagliari - Juventus

Lunedì 24 febbraio 2025

20:45 Roma - Monza