Inter, Asllani: "Non c'è troppa differenza fra Chivu e Inzaghi. Più passa il tempo più miglioriamo"

Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani ha parlato a SportItalia dopo il pareggio per 1-1 dei nerazzurri alla prima del Mondiale per Club contro il Monterrey, gara che è coincisa con la prima uscita ufficiale di Cristian Chivu in panchina: "Ci sono state cose molto positive, purtroppo abbiamo subito gol su calcio piazzato. Dobbiamo migliorare, ma ci sono state cose positive. Peccato perché ci tenevamo tantissimo a partire con 3 punti, pensiamo alla prossima partita".

L'impatto di Chivu in panchina?

"Non c'è molta differenza con Chivu rispetto a Inzaghi, abbiamo giocato con lo stesso modulo degli ultimi anni. Sicuramente ci chiede più pressione, oggi siamo stati bravi a farlo. Calci piazzati? Li abbiamo provati solo un giorno quindi sicuramente c'è da migliorare. Secondo me la condizione è molto positiva, forse c'è un po' di stanchezza mentale ma non deve condizionarci. Dobbiamo lavorare di più perché vogliamo passare il turno".

La prova col 3-4-2-1?

"Possiamo giocare anche con quel modulo, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso in diverse partite. Questo non deve cambiare quello che vogliamo noi che è la vittoria. E' stato un primo tempo difficile per il caldo, ma anche per l'altra squadra. Ci dobbiamo adattare a quel che chiede il mister, migliorare sulla pressione e andare avanti a giocare quasi a uomo. Più passa il tempo più si migliora".