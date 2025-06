Ufficiale Hellas Verona, Setti esce di scena: non è più il Senior Advisor del club scaligero

Maurizio Setti esce definitivamente di scena. L'Hellas Verona ha infatti comunicato l'addio dell'ex presidente, che aveva venduto la società al fondo americano Presidio Investors. A comunicarlo è lo stesso club scaligero con un comunicato: "Hellas Verona FC S.p.A. comunica la cessazione del rapporto con Maurizio Setti in qualità di Senior Advisor sulle attività calcistiche. Il Club gli augura il meglio per le sue future sfide professionali".

Lo scorso 19 gennaio, fu ufficializzato il passaggio di proprietà a Presidio Investors con la composizione del nuovo CdA: Italo Zanzi nel ruolo di Presidente Esecutivo mentre nel board ci sono Christian Puscasiu, Dirk Swaneveld, Thomas Hitzlsperger, Donata Hopfen e Isabella Thun. Setti era rimasto come Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano.

Nel corso della conferenza stampa dello scorso 11 febbraio, il presidente dell'Hellas Italo Zanzi aveva così commentato le parole di Setti che aveva definito Belahyane "ultimo regalo a Lotito: "Parlo solo del Verona, premetto questo. Sul mercato abbiamo massima fiducia nella nostra squadra e nel nostro allenatore. Abbiamo fatto parecchi investimenti in questo periodo, sono arrivati 5 giocatori, 1-2 sono partiti, ma è normale nel calcio. Ci sono stati poi degli infortuni, ma abbiamo un piano condiviso, fatto insieme al nostro ds Sogliano. Abbiamo fiducia nella squadra che è adatta per rimanere in Serie A e per crescere in futuro. La seconda parte su Setti: con rispetto vorrei dire che lui è con noi come consulente esterno, porta la sua esperienza ed i suoi contatti per aiutarci. Sulla dichiarazione: è stata una dichiarazione infelice, abbiamo parlato con lui di questo, abbiamo un ottimo rapporto con lui, ma non siamo qui a fare drammi su qualunque cosa venga detta, abbiamo tante cose da fare per lavorare e per i successi della squadra nel campo e per crescere di stagione in stagione. Per far crescere tutto il progetto dell’Hellas".