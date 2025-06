Ufficiale Aquilani torna in pista dopo un anno di stop. È il nuovo tecnico del Catanzaro

Con Fabio Caserta che, dopo l'addio al club giallorosso, si è accasato nella giornata di oggi al Bari, in casa Catanzaro è arrivata la nomina del suo sostituto. Si tratta, come da previsione, dell'ex centrocampista Alberto Aquilani che torna in pista dopo una stagione fermo a seguito dell'esperienza sulla panchina del Pisa. Questa la nota della società calabrese:

"L’US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni.

Nato a Roma nel 1984, Aquilani ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo – tra le altre – le maglie di Roma, Liverpool, Fiorentina e Juventus, oltre a collezionare diverse presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro, ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando con successo la Primavera della Fiorentina – con cui ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria – e successivamente il Pisa in Serie B nella stagione 2023/2024".