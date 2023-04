Inter, Barella e Calhanoglu hanno lavorato in gruppo: ora deciderà Inzaghi il loro impiego

Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno lavorato regolarmente in gruppo malgrado siano usciti non al meglio dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, deciderà quindi Simone Inzaghi nelle prossime ore se impiegarli da titolari. Non è da escludere che uno dei due o entrambi possano riposare.