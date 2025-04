Inter, Barella: “Prendere un gol del genere non è normale per una squadra come la nostra”

vedi letture

Tanta delusione per l’Inter, sconfitta a Bologna. Nicolò Barella, intervistato da Sky, analizza il ko maturato al Dall’Ara: “Le sconfitte sono sempre difficili da digerire, le partite sono tante ma questa non è una scusante. Una squadra come la nostra che prende un gol del genere all’ultimo minuto, sette contro tre in area, non sia normale. Bisogna ragionare su questo, bisogna fare meglio, perché il calcio non perdona”.

In questi anni hai già perso a Bologna. Cosa deve fare nella corsa scudetto a Bologna?

“Migliorare si può fare sempre, non bisogna mai sentirsi arrivati. Sicuramente fa male, perché penso sia stata una partita in equilibrio: Il Bologna ha fatto un forcing finale, ma penso che il pareggio fosse il risultato più giusto. Dispiace perché stiamo lottando su tutti i fronti, stiamo dando il massimo e sono battute d’arresto che fanno male. Allo stesso tempo non ci fermiamo, sarà una lotta dura con il Napoli e non ci fermiamo certo qua”.

A centrocampo come state?

“Sicuramente stanchi, anche l’assenza di Zielinski nelle rotazioni ha influito. Però il centrocampo non è solo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan: anche Frattesi e Asllani hanno sempre aiutato. La stanchezza non ci fermerà, abbiamo voglia di vincere e una mentalità costruita negli anni”.

Avete poco tempo per digerirla…

“Abbiamo una notte, già da domani bisogna preparare una partita che non è mai semplice, che porta via tante energie nervose. Stanotte soffriremo, ci leccheremo le ferite e riprenderemo energie”.