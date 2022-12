Inter, Barella: "Sono maturato. Conte mi ha insegnato ad essere meno generoso e più decisivo"

"Sono maturato, ho cambiato un po’ nel mio gioco. Conte mi ha insegnato ad essere meno generoso e più decisivo". A dirlo è Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, che a La Gazzetta dello Sport ha spiegato com'è cresciuto negli ultimi anni: "Prima il mio obiettivo era solo dare il 100% per la squadra, però in una big servono gol, assist, cattiveria davanti. Poi con Inzaghi è nato un gioco che dà più libertà di scambiare la posizione: mi porta più in zona gol, anche per questo sto finalizzando. Direi che ormai nel calcio non esiste più il modulo, ma solo la mobilità e l’interpretazione: in questo aspetto Inzaghi è bravissimo".