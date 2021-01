Inter, Bc Partners potrebbe acquistare il 51% del club: il 49 a Suning. Novità a fine mese

vedi letture

Nuovi sviluppi nella trattativa tra Suning e Bc Partners per il futuro dell'Inter potrebbero arrivare a fine gennaio. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore ci sono vari scenari in questa operazione e potrebbe prendere corpo la partnership dove Bc Partners avrebbe il 51% delle azioni del club nerazzurro e Suning il restante 49. In questo caso verrebbe liquidato l’azionista di minoranza LionRock. Bc partners dovrebbe pagare le azioni in mano a LionRock e contemporaneamente lanciare un aumento di capitale che andrebbe a diluire Suning: in questo modo arriverebbe a detenere il 51%. L’Inter avrebbe le risorse necessarie. Inoltre la partnership consentirebbe a Bc Partners di avere un colosso del retail asiatico, come appunto Suning, come sponsor per continuare nello sviluppo del marchio Inter in Asia.

Cosa ci guadagnerebbe Suning? - L'attuale proprietà dell'Inter ha investito tanto ma la sua quota del 49% potrebbe essere valutata in futuro a un livello maggiore, magari prevedendo clausole di earn out, cioè un prezzo aggiuntivo basato sul rendimento che l’acquirente di una società paga al venditore in aggiunta al prezzo di base fisso. In questo modo Suning potrebbe uscire tra qualche anno completamente, recuperando l’investimento fatto.