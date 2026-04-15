Inter, Bisseck e Lautaro Martinez ancora a parte. Gli altri tutti in gruppo
Con lo Scudetto ormai praticamente conquistato, l'Inter di Cristian Chivu prosegue la preparazione in vista della gara contro il Cagliari in programma per venerdì sera a San Siro. Nessuna novità di rilievo relativa ai giocatori a disposizione: Yann Bisseck e Lautaro Martinez continuano infatti a lavorare a parte e difficilmente di saranno nella sfida contro i sardi. Per il resto tutti in gruppo, con il tecnico rumeno che potrà dunque scegliere come ruotare i suoi giocatori tra l'appuntamento in Serie A e quello in Coppa Italia.
Sfida al Como che vale la finale.
Martedì infatti i nerazzurri scenderanno in campo, ancora una volta al Giuseppe Meazza, per la semifinale di ritorno del trofeo nazionale contro il Como, con l'obiettivo di centrare la qualificazione alla finalissima dopo lo 0-0 dell'andata al Sinigaglia di inizio marzo.
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