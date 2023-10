Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Thuram con Lautaro. Aebischer torna dal 1'

vedi letture

6-1 6-1: le ultime volte che il Bologna è andato a San Siro, l'Inter ha giocato a tennis. Non c'è due senza tre? Evitare la massima è l'obiettivo dei rossoblù di Thiago Motta, tra le formazioni più convincenti in questo avvio di stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo sul Benfica in Champions League, vogliono tornare a sorridere a San Siro anche in campionato. Fischio d'inizio alle 15, affidato all'arbitro Guida di Torre Annunziato. Di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi conferma in blocco la formazione che ha superato il Benfica, rimandato il turnover. Thuram in attacco con Lautaro. Sensi e Frattesi, entrambi recuperati, sono in panchina.

Thiago Motta schiera Lykogiannis a sinistra al posto dell'infortunato Kristiansen. Ndoye nella trequarti alle spalle di Zirkzee.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Agoume, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Allenatore: Motta. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Moro, Karlsson, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.