Inter, Bremer resta il favorito per la difesa. Pinamonti possibile contropartita solo se parte Belotti

Le strategie di mercato di casa Inter non sono ancora state definite nel dettaglio, anche perché molto in tal senso dipenderà dagli esiti delle varie trattative per i rinnovi e dalle offerte che eventualmente arriveranno per i big della rosa. In caso di un addio pesante in difesa, verosimilmente Skriniar o De Vrij, il giocatore da tempo individuato per colmare la lacuna è Gleison Bremer del Torino. La sua valutazione sale di settimana in settimana, viste prestazioni e concorrenza (inglese) sempre più folta e così l'Inter valuta anche l'inserimento di contropartite tecniche: una di queste potrebbe essere Andrea Pinamonti, nome però spendibile solo nel caso in cui dovesse essere confermato l'addio di Belotti ai granata. Questo il punto del Corriere dello Sport.