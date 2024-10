Inter, Buchanan brucia le tappe: ad inizio settimana torna ad allenarsi col gruppo

Con la ripresa del campionato e il susseguirsi di impegni importanti sia in Serie A che in Champions League, Simone Inzaghi potrà contare su un'ulteriore risorsa nel suo organico. Si tratta di Tajon Buchanan, esterno canadese che si è fratturato tibia in allenamento con la sua Nazionale durante la Copa America andata in scena in estate. Poco più di 3 mesi dopo, anticipando i tempi previsti per il recupero, l’esterno nordamericano è prossimo a tornare a disposizione per l'Inter.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra martedì (quando toccherà anche a Barella) e mercoledì della prossima settimana - a meno di intoppi - effettuerà il suo primo allenamento con il resto del gruppo. A quel punto, lavorerà per mettere benzina nelle gambe e raggiungere una buona condizione. Significa che Buchanan potrebbe alternare una seduta insieme ai compagni a un’altra con un programma personalizzato.

Quasi impossibile immaginarlo già convocato per la trasferta in casa della Roma alla ripresa del campionato. Più probabile che venga atteso qualche altro giorno di lavoro. Certamente Inzaghi punta su di lui, come dimostra l'inserimento del suo nome nella lista Uefa a discapito di quello di Palacios. Vista la sua disponibilità per le partite europee, potrebbe rientrare tra i convocati in vista del match di mercoledì 23 ottobre contro lo Young Boys.