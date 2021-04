Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: con Eriksen-Brozovic c'è Sensi. Sanchez titolare

Antonio Conte sorprende e, almeno in parte, cambia rispetto alle indicazioni della vigilia di Inter-Cagliari. Il tecnico nerazzurro, che ritrova Bastoni in difesa dopo la squalifica, rispolvera un centrocampo tutto qualità e piedi buoni con Brozovic in mezzo a Sensi ed Eriksen. Sulla destra out Hakimi, al suo posto c'è Darmian. Davanti confermata la presenza di Sanchez con Lukaku.

Leonardo Semplici si schiera a specchio, col 3-5-2, e sceglie Carboni nel terzetto difensivo con Godin e Rugani. Sulla corsia sinistra c'è Nandez con Zappa a destra, davanti coppia d'attacco Joao Pedro-Pavoletti.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti