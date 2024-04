Inter campione, il pagellone degli esterni - Dimarco, è una consacrazione. Dumfries a due facce

Federico Dimarco 8,5 - Tra i migliori in assoluto nella stagione dell'Inter. Vissuta, a livello personale, in un eterno duello a grande distanza con Frimpong, trascinatore del Bayer Leverkusen. Cinque gol e sei assist in campionato: quasi un'ala, in quella che per lui può definirsi la stagione della definitiva maturazione tecnica e tattica. Il gioiello tornato a casa.

Denzel Dumfries 7 - Un campionato a due facce. Nella prima parte di stagione è stato ai limiti del devastante, tiene il passo di Dimarco e sembra tornato quello che l'Inter spera(va?) di vendere a oltre 30 milioni di euro. Da gennaio in poi, con qualche eccezione, ha perso minuti ma anche smalto. E il futuro è un rebus, più dolce con la seconda stella sul petto.

Carlos Augusto 6,5 - Arrivato da esterno, chiude in realtà più da vice Bastoni che Dimarco: la sensazione è che in quel ruolo abbia fatto maggiormente breccia nel cuore del tecnico. Non va oltre lo status di alternativa, ma definirlo extralusso è riduttivo.

Tajon Buchanan s.v. Un oggetto misterioso, allo stato attuale. Arrivato in gran fretta prima dell'Epifania e per essere impiegato sulla destra, ha finora giocato cinque piccoli spezzoni di gara, tutti sulla sinistra. La curiosità resta alta.