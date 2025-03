Inter, capitan Darmian sull'infortunio: "Per fortuna c'è stata la sosta, ora sto bene"

L'esterno dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato ad Inter TV prima della sfida dei nerazzurri contro l'Udinese a San Siro, prevista alle 18, nella quale giocherà con la fascia da capitano per le contemporanee assenze di Lautaro Martinez e Barella.

Torni da un lungo infortunio, come stai?

"Sto bene, ho avuto questo periodo per riprendermi, fortunatamente c'è stata la sosta, mi è dispiaciuto non aiutare la squadra nelle ultime 5 partite, sono contento di essere tornato, oggi daremo tutto per vincere".

Come cambia l'Udinese oggi rispetto all'andata?

"Hanno sicuramente più fiducia, poi conosciamo le loro qualità, sono fisici e hanno buone doti tecniche, dipenderà dalla nostra attenzione, ma sono sicuro che faremo una grande partita".

I piazzati sono un fattore importante per l'Inter, poi l'Udinese subisce molto in questo fondamentale.

"Assolutamente, sappiamo quanto le palle inattive possano essere importanti, lo abbiamo visto anche a Bergamo, sono dettagli che possono fare la differenza".