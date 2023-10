Inter, Carlos Augusto: "Da 2-0 a 2-2, così non si può. Brasile? Non mi aspettavo la chiamata"

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, dopo il pari col Bologna è intervenuto al microfono di DAZN: "Siamo arrabbiati perché eravamo sul 2-0 e non possiamo pareggiare così. Dobbiamo essere più lucidi e fare meglio per chiudere gli spazi".

A Monza tagliavi più verso il centro, quest'anno sei più sulla corsia.

"Io seguo le caratteristiche della squadra. Oggi ho avuto un'occasione a centro area, Skorupski ha fatto una parata. Mi piace essere libero. Oggi siamo stati anche sfortunati, ma dobbiamo essere più lucidi pure nel fare gol, oltre che nella chiusura degli spazi".

C'è gioia per la convocazione col Brasile?

"E' stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Sono contento di essere convocato. Spero di fare bene lì e staccare anche un po' con la testa, perché poi quando torneremo qui dovremo fare bene".

Ti aspettavi di avere quest'impatto sull'Inter?

"Sappiamo che l'Inter è una grande squadra, ma compagni e staff mi aiutano ogni giorno. Spero di farmi trovare sempre pronto e sfruttare ogni chance".

Il fatto che il Milan può staccarvi in vetta vi dà fastidio?

"Siamo arrabbiati perché siamo l'Inter, dobbiamo vincerle tutte. Non possiamo pareggiare così. Ora bisogna essere concentrati per le prossime partite".