Inter, Carlos Augusto dopo il debutto in Champions: "Sappiamo che possiamo dare di più"

Al termine della sua prima gara in Champions League, il laterale dell'Inter Carlos Augusto ha affidato ai suoi canali social il commento del pareggio sul campo della Real Sociedad: "Sappiamo che possiamo dare di più ma abbiamo conquistato un punto importante per il nostro percorso in Champions. Felicissimo per debutto in questa grande competizione. Ora pensiamo già alla prossima".

Questo il commento di TMW alla prestazione dell'ex terzino del Monza: "Tanta fatica in fase difensiva, sia negli spunti che sulle palle alte. E pure lui, come tutti, davanti non sfonda proprio". Voto: 5.5.