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Inter, la sosta aiuta Chivu: Spence verso il rientro, Provedel aspetta la sua chance

Inter, la sosta aiuta Chivu: Spence verso il rientro, Provedel aspetta la sua chance TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 08:12Serie A
Djed Spence punta al rientro contro il Parma, mentre Calhanoglu e Stones restano da valutare. Possibile chance anche per Provedel.

La lunga sosta per le Nazionali può diventare un alleato prezioso per Cristian Chivu, chiamato a recuperare alcune pedine importanti dopo il primo scorcio di stagione. Tra queste c'è Djed Spence, uno dei principali investimenti effettuati dall'Inter durante l'estate. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'esterno inglese sta completando il percorso di preparazione atletica dopo il problema fisico che ne ha rallentato l'inserimento. L'obiettivo è tornare a disposizione alla ripresa del campionato, fissata per il 10 ottobre contro il Parma.

Calhanoglu e Stones sotto osservazione

Durante la pausa verranno monitorate con attenzione anche le condizioni di Hakan Calhanoglu e John Stones. Entrambi non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali a causa di problemi muscolari e avranno quindi la possibilità di utilizzare la sosta per recuperare. Lo staff di Chivu valuterà giorno dopo giorno i progressi dei due giocatori, con l'obiettivo di riportarli a piena disposizione senza forzare i tempi.

Provedel, possibile occasione alla ripresa

Un'altra situazione da seguire riguarda il reparto dei portieri. Josep Martinez, dopo aver riscattato contro la Roma due prestazioni negative, è stato convocato dalla Spagna e al ritorno potrebbe avere bisogno di un turno di riposo.

Possibile esordio per Provedel

In questo scenario potrebbe finalmente arrivare il momento di Ivan Provedel, ancora in attesa del debutto ufficiale con la maglia dell'Inter. L'ex Lazio avrebbe potuto trovare spazio già contro l'Udinese, ma Chivu aveva infine deciso di confermare Martinez tra i pali. La sosta potrebbe quindi aprire una nuova opportunità per Provedel, chiamato a sfruttare l'eventuale occasione alla ripresa del campionato.

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