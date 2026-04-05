Live TMW Inter, Chivu: "Squadra matura, questa vittoria conta tanto dal punto di vista mentale"

L'Inter ritrova Lautaro e travolge la Roma. A San Siro i nerazzurri trionfano 5-2 grazie alla doppietta di Lautaro e ai gol di Calhanoglu, Thuram e Barella. Tra poco l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza

23.37 - comincia la conferenza

Un pensiero a Lucescu?

"Stiamo pregando tutti, dal punto di vista umano è una persona per bene e gli auguriamo il meglio. In questi momenti c'è bisogno di una preghiera in più".

Cosa pensa del gruppo italiano dell'Inter post Bosnia?

"I nazionali hanno risposto in campo, si deve convivere con quanto è successo. Si va avanti e si cerca di imparare dagli errori, altrienti non si imparerà mai".

Avevate preparato i movimenti in avanti di Acerbi?

Le squadre di Gasperini arrivano a uomo, lo ha fatto bene perché Malen ha fatto anche il difensore. I ragazzi hanno avuto coraggio e maturità sfruttando bene il portiere. Siamo stati bravi a contenere i duelli consolidando i possessi palla".

Quanto pesa la vittoria?

La squadra è matura e lo ha fatto vedere, hanno avuto ferocia e nel secondo tempo l'abbiamo chiusa. La Roma ci ha messo in difficoltà con il palleggio, poi ci hanno attaccato la linea e gli spazi. Siamo stati bravi ad andare in vanatggio prima nell'intervallo. Conta tanto dal punto di vista mentale e anche dal punto di vista umano".