Inter, Conte contro il Sassuolo sposta Barella in regia. Come nella gara della svolta all'andata

Complici le assenze dell'Inter, Conte per la gara contro il Sassuolo sposterà Barella davanti alla difesa, lasciando Eriksen come mezz’ala sinistra e inserendo Gagliardini sul centro-destra. La curiosità - sottolinea il Corriere dello Sport - è che il centrocampista ha giocato in quella posizione anche all’andata, visto che Brozovic (assente anche in questo caso), all’epoca era alle prese con il Covid. Ebbene, in quella che è stata la gara della svolta nella stagione nerazzurra, Barella è stato protagonista, come sempre, ma in un altro ruolo.