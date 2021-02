Inter, Conte: "Per battere la Juventus serve una gara che rasenti la perfezione"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, nel corso della breve intervista rilasciata a Rai Sport per parlare del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ha indicato la strada per provare a ribaltare il 2-1 dell'andata: "Noi dobbiamo andarci a giocare la partita con voglia, determinazione e con quello che abbiamo mostrato nelle due partite precedenti. Dovremo essere ancora più bravi, far tesoro di quello che è successo nell’ultima partita e cercare di essere perfetti perché per battere la Juventus bisogna giocare una partita che sfiori la perfezione".