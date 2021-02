Inter, crescita inarrestabile per Barella: può essere lui il capitano dopo Handanovic

Numeri da urlo per Nicolò Barella che in questa stagione si sta consacrando come giocatore di classe mondiale. Tre gol (l'ultimo contro la Fiorentina) e cinque gli assist realizzati fin qui dal centrocampista ex Cagliari, che si è confermato gran ricuperatore di palla, bravo negli inserimenti e abile sia di piede che di testa. Secondo La Repubblica, non è difficile immaginare che dopo Samir Handanovic possa essere proprio Barella a ereditare la fascia da capitano. Una decisione che renderebbe felici anche i tifosi, che sui social si esaltano alle giocate del sardo. La crescita di Barella è confermata anche dal modo in cui ha dimezzato il numero di cartellini gialli (appena quattro da inizio campionato).