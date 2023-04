Inter, D'Ambrosio: "La nostra stagione non è negativa. Siamo gli unici ad aver vinto un trofeo"

vedi letture

Dopo il successo sull'Empoli, il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra: "Serviva un segnale e l'abbiamo dato. Una prestazione ottima: in campionato non riuscivamo a fare punti da un po', quelli di oggi sono molto importanti".

L'atteggiamento sarà l'elemento decisivo in questo finale di stagione?

"Vogliamo sempre giocare da squadra, pensare al noi e non all'io. Quando lo facciamo riusciamo a ottenere risultati importanti".

Avete gestito bene gli spazi in transizione ed è arrivato un clean sheet.

"A fine partita sono andato da Samir, Stefan e Acerbi per complimentarmi: per noi difensori è importante non prendere gol".

Nel secondo tempo avete anche avuto un pizzico di umiltà in più?

"Lo spirito, anche se ti chiami Inter, è fondamentale su questi campi. Se pensi di averla vinta ancora prima di giocarla fai fatica. Siamo contenti di aver fatto una partita del genere. Nel primo tempo i ritmi erano bassi, ma nella ripresa abbiamo dominato, alzando i ritmi, e abbiamo meritato la vittoria".

Questa stagione, da negativa, può diventare indimenticabile: ne siete consapevoli?

"Non è una stagione negativa: abbiamo vinto un trofeo, e siamo l'unica squadra italiana ad averlo fatto per ora. Siamo in semifinale di Coppa Italia, tra quindici giorni ci giochiamo una finale importantissima. Siamo nella fase decisiva della stagione, dobbiamo risparmiare energie e compattarci: in campionato dobbiamo fare di più, ma le occasioni da gol non sono mai mancate. È vero che se non la butti dentro non segni, ma tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e dico che, anche se non hanno fatto gol di recente, gli attaccanti sono stati fondamentali".