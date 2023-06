Inter, da Lloris a Keylor Navas: con Onana allo United può arrivare un portiere d'esperienza

La trattativa fra l'Inter ed il Manchester United per André Onana va avanti e secondo la Gazzetta dello Sport a 50 milioni più bonus l'affare può andare in porto. A quel punto i nerazzurri, per il quotidiano, potrebbero destinare l'incasso per l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea, scegliendo così di puntare su un portiere d'esperienza che non comporti esorsi dal punto di vista del cartellino.

Ed in tal senso i nomi fatti sono tre: uno è Yann Sommer, svizzero che il Bayern può liberare in prestito. Quindi Hugo Lloris che lascerà il Tottenham dopo l'arrivo di Vicario. L'ultimo profilo è quello di Keylor Navas, reduce dal prestito al Nottingham Forest e di rientro (temporaneamente) al PSG.