Inter, dai gol agli assist passando per i km percorsi: 10 statistiche che premiano i nerazzurri

Sono 10 le statistiche in Serie A che vedono l'Inter primeggiare e dunque confermare il primo posto occupato anche nella classifica del campionato. Prima di tutte quelle relative ai gol: i nerazzurri sono primi per reti segnate, ben 57, davanti ad Atalanta (53) e Roma (47). Anche per quanto gli expected gol, stima sulle occasioni da gol create nel corso di una partita, la squadra di Conte è al primo posto davanti a Milan e Atalanta. Poi c'è la percentuale realizzativa del 16,43%, la più alta del campionato davanti a Roma (14,46%) e Atalanta (14,32%); il numero di assist, ben 34, davanti a Juventus con 30 e Milan con 28 e infine anche i cross utili che sono 145, davanti a Fiorentina (113) e Lazio (113).

Anche la condizione fisica è evidentemente un punto di forza della squadra di Conte, visto che i nerazzurri sono la squadra con più chilometri medi percorsi in una partita, con 112,606, davanti alla Lazio ferma a 112,136 e il Napoli con 111,854. In Serie A anche il calciatore con più km medi percorsi a partita è un interista e si tratta di Marcelo Brozovic, con 11,79 a partita, davanti a Thorsby con 11,604 e Rog con 11,555.

Qualità anche nel gioco aereo, visto che i gol di testa segnati dall'Inter sono ben 11, primato in Italia davanti alla Juve ferma a 8 e a Milan, Sampdoria e Torino fermi a 7. Infine i passaggi chiave, cioè quelli che danno vita a un'azione pericolosa in zona gol, che premiano l'Inter con 135, poi l'Atalanta al secondo posto con 126 e la Roma con 101. Tutti dati che fotografano bene il rendimento della squadra di Conte, sempre più leader del campionato e potenziale squadra in fuga per la vittoria dello scudetto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.