Inter, Dalbert smentisce le voci su un addio al Rennes: "Non vado via, non esiste"

Via Instagram, Dalbert, laterale mancino dell’Inter in prestito al Rennes, nega in maniera categorica le voci che lo vogliono prossimo a salutare il club francese: “Non sono in partenza. Sono un professionista e ho un contratto in vigore, ho tanto rispetto per il club che mi ha dato una grande opportunità. Non c’è alcuna trattativa in corsa e non c’è possibilità che parta, non esiste”.