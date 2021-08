Inter, Darmian: "La voglia di vincere è la stessa di sempre. I nuovi Si sono inserito bene"

vedi letture

Matteo Darmian, esterno di centrocampo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona: "Il primo gol di Correa tutto merito del mio cross? Ci ho creduto fino alla fine per tenere la palla in campo, poi è stato bravo il Tucu a metterla dentro. Siamo stati bravi a portare a casa una partita complicata. Com'è cambiata l'Inter? La mentalità è la stessa dello scorso anno, come la voglia di vincere. Poi cambiando giocatori come Lukaku e Hakimi dobbiamo ancora adattarci al meglio ai nuovi. Chi è arrivato si è ambientato bene e direi che dai loro esordi in campo hanno già dimostrato quello che possono dare".