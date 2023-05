Inter, Darmian: "Pronti per il derby. Il Milan non è solo Leao, dovremo fare attenzione"

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Roma: "Adesso stiamo bene, siamo quasi tutti a disposizione. Stiamo attraversando un buon momento ma questo finale si stagione sarà difficile. Ci aspettano partite importanti da giocare".

Pronti per l'euroderby?

“Siamo pronti, in questi giorni prepareremo la gara nel migliore dei modi. Il Milan non è solo Leao, dobbiamo fare una partita molto attenta per fermare non solo lui ma tutta la squadra".

Che effetto ti fa sfidare il Milan?

“Come ho sempre detto devo tantissimo al Milan che mi ha fatto crescere come giocatore e persona. Ora però sono dell’Inter e devo dare il massimo per questa società”.

Qual è il ruolo nel quale ti trovi meglio?

"Adesso sto giocando da terzo, sento la fiducia del mister e dei compagni, questo mi spinge a dare il massimo per migliorare e farmi trovare pronto. Magari in questa posizione posso togliermi qualche soddisfazione in più in zona gol".