Inter, De Vrij amaro dopo il derby: "E' successo di tutto, oggi non voleva entrare"

Il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio ottenuto proprio nel recupero contro il Milan, grazie ad un suo gol: "E' successo di tutto" - ha detto l'olandese - ". Abbiamo preso 3 pali, 3 gol annullati. Non voleva entrare ma siamo stati bravi a continuare a crederci e alla fine siamo riusciti a pareggiarla".

Oggi hai fatto un gol da vero bomber, segnare nel derby ha un sapore speciale?

"Sicuramente, una partita molto importante per noi, per la squadra e per i tifosi. In generale è una gioia segnare ma nel derby ancora di più, peccato non aver vinto, abbiamo cercato di farlo ma se non puoi vincerla almeno non perderla".

Forse è stato questo il segreto, crederci fino all'ultimo. Il Milan non ha creato grandi pericoli.

"E' vero, conosciamo la loro qualità. E' la squadra più forte nelle ripartenze, ci hanno fatto gol prima dell'intervallo. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo cercato e alla fine lo abbiamo trovato meritatamente".

Questo gol dimostra la tua qualità e la tua prestazione in questa stagione.

"Non so se questo gol dimostra la mia qualità, era un gol da attaccante. E' stato bravissimo Yann con il cross ma anche Zalewski che me l'ha messa bene. Siamo tutti uniti, dobbiamo continuare a lavorare".

Quanto pesa questo punto? Forse dimostra che in Serie A l'Inter ha la mentalità che in pochi hanno.

"Non lo so, sappiamo che siamo una squadra forte. Vogliamo sempre vincere e oggi abbiamo ottenuto solo un pari. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare. Cercheremo di vincere ogni partita".