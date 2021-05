Inter, De Vrij: "Finalmente abbiamo conquistato un trofeo, siamo felicissimi"

Raggiunto da Sportmediaset, il difensore dell'Inter De Vrij ha espresso tutta la sua felicità per la conquista dello scudetto, definendola il "frutto di tanto lavoro fatto in questi anni". Il centrale olandese ha poi aggiunto che "finalmente è arrivato un trofeo, qualcosa di tangibile". Poi, sulla corsa al 19esimo titolo italiano, ha detto: "Quella che si sta per concludere è stata una stagione lunga, affrontata però con positività e voglia di vincere". Anche per questo motivo, ha detto De Vrij, "la soddisfazione è tanta".