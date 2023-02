Inter, De Vrij: "Il Napoli sta volando. Rinnovo? Stiamo parlando, siamo in ottimi rapporti"

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pari con la Sampdoria: "Il Napoli sta volando, porta a casa le vittorie mentre noi a volte non riusciamo a vincere".

Troppa frenesia in campo?

"Sì, anche se abbiamo creato diverse occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Peccato, sono due punti persi stasera"

Che Inter arriva alla sfida con il Porto?

"Siamo carichi e fiduciosi, ci prepareremo al meglio per passare il turno".

Cosa è successo stasera? Problema di atteggiamento?

"Come ho detto prima, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle, non è una questione di atteggiamento. Sappiamo che dobbiamo migliorare".

Le scintille in campo fra Lukaku e Barella?

"Io personalmente non l'ho notato durante la partita, la situazione si è chiarita subito. Dobbiamo andare avanti"

Il rinnovo?

"Stiamo parlando, siamo in ottimi rapporti e questa è la cosa importante".