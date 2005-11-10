Ufficiale Fiorentina, annunciato il colpo a centrocampo: ecco Atta dall’Udinese

Arthur Atta è il colpo a centrocampo della Fiorentina. È arrivato anche l’annuncio da parte del club viola, che lo preleva a titolo definitivo dall’Udinese. Di seguito il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio.

Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz.

Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist”.