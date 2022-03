Inter, De Vrij probabile sacrificato in difesa: Bremer in pole per sostituirlo

vedi letture

Potrebbe essere Stefan De Vrij il grande sacrificato in difesa dell’Inter in vista della prossima stagione. L’olandese, arrivato a parametro zero dalla Lazio, non è più un intoccabile con Inzaghi che sta provando Skriniar al centro della difesa a tre proprio in ottica di un addio del trentenne. Il club nerazzurro ha bisogno di finanziare il mercato in entrata con la cessione di giocatori che non vengono più ritenuti fondamentali (salvo mega offerte ovviamente) al progetto e l’olandese rientrerebbe fra questi potendo inoltre generare una plusvalenza visto che la valutazione si aggira sui 20 milioni di euro.

Se De Vrij dovesse partire l’Inter avrebbe però necessità di sostituirlo ed ecco che il nome caldo è quello del granata Bremer, giocatore che può agire sul centro destra della difesa e che ha molti estimatori in giro per l’Italia. Le richieste di Cairo, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbero però rappresentare un ostacolo visto che il Torino vuole massimizzare la cessione del brasiliano a cui da poco rinnovato il contratto e potrebbe sparare una cifra troppo alta per gli standard dell’Inter.