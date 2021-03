Inter, de Vrij tra i migliori del 2019/20: "Vicini alla vittoria l'anno scorso, siamo cresciuti"

vedi letture

Stefan de Vrij, premiato come uno dei migliori difensori della scorsa stagione di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky del riconoscimento ricevuto nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione: "E' un grande onore essere stato votato dai miei colleghi e dagli allenatori. L'anno scorso siamo andati vicini alla vittoria in Europa e in campionato, siamo cresciuti individualmente e di squadra", le parole raccolte da Sky.