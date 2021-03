Inter, De Vrij: “Vigliamo vincere e lo dimostriamo. Importante battere l'Atalanta"

Ospite di InterTv , Stefan De Vrij difensore dell’Inter, ha commentato il successo sull’Atalanta nel posticipo della 26^ giornata di Serie A che ha consolidato il primato dei nerazzurri in campionato: “Sapevamo come gioca l'Atalanta, uno contro uno, abituati alla battaglia. Questo risultato quindi ci dà molte soddisfazioni".

Come si mantiene sempre alta la concentrazione?

"La concentrazione penso sia importantissima per noi giocatori e per la squadra. Siamo migliorati tanto sotto questo aspetto e si vede da come giochiamo e difendiamo, oltre che per come giochiamo da squadra".

Tu tieni le redini di questo gioco anche dal punto di vista mentale.

"Sì, penso che ognuno cerca di dare una mano alla squadra. Questa è la nostra forza: c'è grande spirito e voglia di vincere. Lo vogliamo dimostrare sempre e le cose stanno andando bene".

Vi state dimostrando grandi. Avete vinto tutti gli scontri diretti?

"Sapevamo l'importanza di questa partita contro uan grande squadra, era importantissimo fare riusltato. Anche se abbiamo sofferto tanto, siamo contenti per aver ottenuto la vittoria".

Come si gestisce la pressione?

"Pensiamo partita per partita e ci concentriamo sulla prossima. Non guardiamo troppo avanti perché è solo la prossima quella che conta".