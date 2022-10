Inter, De Vrij: "Vittoria fondamentale per il nostro cammino. La svolta dopo il match in casa con il Barça"

vedi letture

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta con la Sampdoria: "Queste partite sono fondamentali per il nostro percorso, soprattutto per la nostra classifica. L'approccio è stato giusto, abbiamo cercato il gol, siamo stati molto ordinati".

Più felice per il gol o della prova difensiva?

"E' sempre bello fare gol, in difesa si vedono i miglioramenti. Non abbiamo subito gol questa sera, sono contento".

Quale è stato il momento della svolta?

"Contro il Barcellona in casa, dopo 2 ko in campionato. Abbiamo fatto una partita importante contro il Barça, siamo stati concentrati e l'abbiamo portata a casa".

Che mesi sono stati per te?

"Quando mi viene data l'opportunità io cerco di aiutare la squadra, guardo sempre avanti".

Il confronto fra voi giocatori?

"E' stato un momento molto importante per la squadra, e da quel momento si è vista una squadra diversa".

Una dedica per il gol?

"Alla mia fidanzata. Aspettiamo un figlio, diventerò padre: siamo davvero felici".