Inter, Dimarco: "Meglio il mio sinistro o il destro di Calhanoglu? Meglio anche il mio destro"

Federico Dimarco, esterno offensivo dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Quando sei sempre in movimento e cerchi di creare delle linee di passaggio ai compagni ti diverti di più, poi è ancor più bello con una squadra così forte e di qualità".

Ti senti tra i più forti del ruolo in Europa?

"Io cerco di dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento, poi se faccio gol sono contento ma lo sono anche se segnano i miei compagni. L'importante è che vengano i risultati, mantenendo questi ritmi".

Che stimoli vi dà questa bagarre con la Juventus?

"Da fuori è bello vederlo, dall'interno non è facile. Ma non dobbiamo fare l'errore di guardare gli altri, dobbiamo pensare a noi stessi altrimenti rischiamo di perdere punti per strada come avvenne due anni fa".

Meglio il sinistro di Dimarco o il destro di Calhanoglu?

"Meglio il mio destro di quello di Calhanoglu. Il giorno prima della partita facciamo le sfide coi tiri in porta, sono sempre molto equilibrate".

Bastoni ti ha tirato un parastinco quando sei uscito.

"Mi ha dato un colpo in testa, poi io gli ho tirato una bottiglietta. Non è così solo la domenica, anche tutti i giorni al campo è così. Ma non solo lui, anche Barella, Thuram, tutti".