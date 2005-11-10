Inter, Dimarco: "Ringrazio chi è andato via. Stankovic? Ragazzo d'oro, lo conosco"

Federico Dimarco è tornato ad allenarsi con l'Inter e ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla stagione che verrà: "Partiamo per vincere lo Scudetto"

Intervistato da Sky Sport, in occasione del ritiro a Donaueschingen (Germania), l'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a tutto tondo di cosa attenderà la squadra in vista della stagione 2026/27: "Le ambizioni devono essere sempre alte. Bisogna avere sempre la voglia di migliorarsi. Dopo ogni stagione si azzera tutto e si riparte da capo, perché non hai più il vantaggio accumulato l'anno precedente: siamo tutti alla pari. L'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso".

Come si combatte il rischio dell'appagamento: "Si combatte allenandosi bene, con voglia ed entusiasmo, seguendo le richieste del mister e, soprattutto, mantenendo la fame di vittoria. Quella è la cosa più importante: se hai fame di vincere, parti già con un passo avanti".

L'anno scorso annata da MVP della Serie A, con 18 assist. Che stimoli ha oggi e il peso delle aspettative: "Cerco sempre di fare il mio e di dare una grande mano alla squadra. Il mio modo di allenarmi non è cambiato né dopo la delusione della Champions né dopo il Double dell'anno scorso. Cerco sempre di lavorare al massimo. A volte i risultati arrivano di più, altre volte un po' meno, ma per avere la coscienza a posto devi sempre dare il 100%. Questa è la base per continuare a crescere giorno dopo giorno".

Sono partiti diversi cardini della "vecchia" Inter. Dimash e altri adesso sono i veterani del gruppo: "Innanzitutto voglio ringraziare tutti i giocatori che sono andati via, perché hanno fatto parte di un pezzo di storia dell'Inter. Noi che siamo qui da più tempo - io, Barella, Bastoni, Lautaro, Calhanoglu e gli altri - dovremo trasmettere ai nuovi e ai più giovani cosa significa giocare nell'Inter e indossare questa maglia. Non è una maglia come le altre. Sappiamo tutti cosa rappresenta San Siro. Avremo bisogno del supporto di tutti: dei tifosi e anche di sostenerci tra di noi, perché dobbiamo trascinarci a vicenda per mantenere l'Inter sempre ai massimi livelli".

Sui giovani Stankovic e Mosconi: "Penso che (Aleksandar, ndr) debba godersi ogni minuto da quando è arrivato qui. Deve pensare a lavorare bene, a crescere giorno dopo giorno e a dare una mano alla squadra. È un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa. Lo conosco un po' meglio e posso dire che è un ragazzo d'oro, con tanta voglia di lavorare e che tiene moltissimo all'Inter. Lo sta dimostrando ogni giorno e spero continui a farlo anche in futuro".

Infine, un pensiero sull'Inter di oggi e le principali avversarie nella corsa allo scudetto: "Vedo questa Inter come negli altri anni: una squadra che parte per lottare per vincere lo scudetto. Non ci siamo mai nascosti da questo, anche quando in passato non ci siamo riusciti. Penso che tutte le squadre partano allo stesso livello, anche se può avere un piccolo vantaggio chi non disputa la Champions League, perché quella competizione porta via tante energie. Le principali rivali saranno Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Atalanta. Anche il Como si sta rinforzando. Ci sono tante squadre che possono dire la loro nell'arco di tutto il campionato".