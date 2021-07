Inter, dopo il no al Trabzonspor su Dalbert si fionda il Cagliari: pacchetto con Nainggolan

Dopo il no al Trabzonspor per Dalbert si fa sotto il Cagliari. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il club sardo sta lavorando ad un pacchetto che comprende anche il cartellino di Radja Nainggolan. Da capire se nell'operazione può rientrare Naithan Nandez, ma in questo caso tutto dipenderà dalla formula. L’uruguaiano ha una clausola rescissoria da 36 milioni, l’Inter invece può muoversi solo con prestiti, al massimo con diritto di riscatto.