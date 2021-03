Inter, dopo la Pirelli serve uno sponsor da 35 milioni: occhio ai marchi arabi

vedi letture

Con l'interesse nei confronti dell'Inter del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il Public Investment Fund, che avrebbe mollato il Newcastle in Premier proprio con l'intento di concentrarsi sui nerazzurri, il Corriere dello Sport sottolinea come questo avvicinamento possa tradursi in nuova opportunità anche in chiave nuovo sponsor dopo l'addio di Pirelli. Considerando che Suning puntava a vestire la maglia con uno sponsor cinese e che Evergrande era ed è il marchio con un discorso in fase più avanzata col club interista, il possibile inserimento da parte degli arabi potrebbe spingere la società a guardare proprio verso quel mercato. Se il Pif dovesse davvero rilevare una parte dell'Inter, la spinta in quella direzione sarebbe fortissima. L'Inter cerca uno sponsor da 30/35 milioni all'anno, magari con un ricco bonus al momento dalla firma.