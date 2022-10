Inter, dopo la vittoria è il momento di osare: l'ultima tentazione è Dzeko insieme a Lukaku

Edin Dzeko ieri ha segnato la doppietta che ha permesso all'Inter di battere il Sassuolo e rimettersi in corsa in campionato dopo settimane complicate. Il bosniaco è uno dei giocatori più in forma tra i nerazzurri e La Gazzetta dello Sport si chiede cosa sarà di lui visto che a giorni dovrebbe rientrare anche Romelu Lukaku, ovvero il titolare nel ruolo di centravanti interista. "Ritornerà in panchina pronto all'uso per gli ultimi 20 minuti?" si chiede la rosea, che poi rilancia: "È il momento di osare, ci vuole un'idea. Dzeko insieme a Lukaku potrebbe essere una soluzione". I due attaccanti sono meno incompantibili di quanto si creda e in attesa che Lautaro rompa la bolla, perché non provare con il doppio numero 9 in campo?