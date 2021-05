Inter, due cileni in bilico: Vidal sparito dai radar, ma è più semplice cedere Sanchez

Vinto lo Scudetto, l’Inter ragiona su come rinforzare la propria rosa. E anche alleggerire il monte ingaggi per poi dare a Conte nuovi rinforzi. Da questo punto di vista, ricorda La Gazzetta dello Sport, un peso rilevante lo hanno gli stipendi dei due cileni, Alexis Sanchez e Arturo Vidal. L’attaccante è stato più utile alla causa, soprattutto nella seconda parte di stagione, ma è anche quello che più facilmente potrebbe partire secondo la rosea, perché ha più mercato. Più complicato, invece, cedere Vidal, non convinto dalle soluzioni (Flamengo e Marsiglia) registrate negli ultimi tempi per lui.