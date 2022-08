Inter, Dumfries vuole restare per il Mondiale. Vuole la continuità pensando a Qatar 2022

Dopo aver giocato un Europeo da grande protagonista, Denzel Dumfries all'Inter ha confermato di avere le potenzialità del top player, non soffrendo il passaggio dall'Eredivisie alla più tattica e complicata Serie A. E in vista della stagione della verità, scrive il Corriere dello Sport, le prospettive di un addio non affascino: per lui, in tre mesi densi di impegni ufficiali (21 quelli dei nerazzurri più le 2 gare con la nazionale), è fondamentale giocare il più possibile con precisi punti di riferimento per conquistarsi un posto da titolarissimo nell'Olanda che disputerà Qatar 2022.