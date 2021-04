Inter, fra campo e mercato: i prestiti possono portare fino a 60 milioni nelle casse nerazzurre

l'Inter studia le mosse per il prossimo calciomercato. La società nerazzurra è impegnata su due fronti: il primo ovviamente è il campo con lo scudetto ancora da conquistare, il secondo è quello legato alle trattative con una possibile liquidità che può entrare in cassa. Si tratta degli introiti legati ai prestiti che potrebbero fruttare 60 milioni di euro. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i primi nomi sono quelli di Joao Mario e Nainggolan. Per quanto riguarda il centrocampista portoghese Suning potrebbe incassare 10 milioni di euro mentre gli ostacoli per la permanenza del belga a Cagliari sono due: uno la salvezza della squadra di Semplici e il secondo è l’ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno. Infine ci sono le situazioni legate a Gravillon al Lorient che vale 6 milioni, Dalbert al Rennes invece 12, 13.8 per Lazaro al Borussia Monchengladbach, 7 per Di Gregorio al Monza e 6.5 per Dimarco al Verona per un totale di 45 milioni di euro.