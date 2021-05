Inter, Ginter non ha ancora rinnovato con il 'Gladbach: nerazzurri alla finestra

L'Inter non molla la strada che porta a Matthias Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach che andrà in scadenza con i tedeschi nel giugno del 2022. Le difficoltà nerazzurre in chiave societarie potrebbero essere un problema per l'eventuale trattativa, ma il contratto molto breve del giocatore lascerebbe margini di manovra. A meno che, dopo averlo esternato anche pubblicamente, il 27enne non trovi la via per arrivare alla firma del rinnovo di contratto con i Fohlen. A riportarlo è Sport Bild.